Poolse senaat verwerpt nipt omstreden wetsvoorstel over rechters

17 januari 2020

17u07

Bron: Belga 0 De Poolse senaat heeft nipt een wetsvoorstel verworpen dat sancties voorziet voor rechters die zich kanten tegen de hervorming van de Poolse justitie. Het voorstel komt van de conservatieve regeringspartij PiS. De door de oppositie gedomineerde senaat keurde het voorstel af met 51 tegen 48 stemmen nadat het eerder in het parlement werd goedgekeurd.

Ondanks de afkeuring in senaat, is het voorstel nog niet dood. Het parlement heeft namelijk het laatste woord.

Het wetsvoorstel voorziet sancties voor rechters die de benoeming van een andere rechter wettelijk op losse schroeven zouden zetten, of zich wagen aan "activiteiten met een politiek karakter" of activiteiten "die het goed functioneren van het gerechtelijk systeem kunnen schaden". Criticasters laken de tekst als een nieuwe poging van de PiS om de onafhankelijkheid van het gerecht te ondermijnen. In Polen vonden betogingen plaats, en internationaal rees er bezorgdheid bij de Verenigde Naties en de Europese Commissie.

Sinds ze in 2015 aan de macht kwam, is de PiS bezig met een grootschalige hervorming van justitie. De hervormingen zijn volgens de regering nodig om een corrupt en zelfbedienend gerechtelijk apparaat te verlossen van de erfenis van het communisme, maar volgens de Europese Commissie wordt in Polen de scheiding der machten in gevaar gebracht. Ze lanceerde reeds verscheidene inbreukprocedures en maakte ook al zaken aanhangig bij het Europese Hof van Justitie. Tegen Polen is ook een zogenaamde artikel 7-procedure geopend, die het land een schorsing in de Europese ministerraden kan opleveren.