Poolse Senaat stemt tegen verkiezingen per brief IB

06 mei 2020

De Poolse Senaat heeft tegen een voorstel van de regering gestemd om de presidentsverkiezingen komende zondag per brief te houden. Het lagerhuis, waar regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) de meerderheid heeft, stemde eerder voor. In de Senaat heeft de oppositie de meeste zetels.

De verkiezingen kunnen niet op de normale manier worden gehouden vanwege maatregelen tegen het coronavirus. De regering ziet in stemmen per brief een goede oplossing, maar volgens de oppositie kan er dan makkelijker worden gefraudeerd. Ook neemt de kans op verspreiding van het coronavirus niet genoeg af, zegt de oppositie. Als het lagerhuis, de Sejm, later deze week weer voorstemt, dan gaat het alsnog door.

De oppositie zegt ook dat er te weinig voorbereidingstijd is, aangezien de verkiezingen gepland staan voor zondag 10 mei. De verkiezingen moeten volgens de oppositiepartijen worden uitgesteld. PiS heeft aangegeven open te staan de verkiezingen een week later te laten plaatsvinden.

Volgens de oppositie is de campagne oneerlijk verlopen, doordat de zittende president Andrzej Duda (PiS) als enige een podium heeft gehad om campagne te voeren. Als president was hij nog regelmatig te zien, terwijl zijn tegenstanders zoveel mogelijk binnen moesten blijven vanwege de coronamaatregelen.