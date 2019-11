Poolse recordboete voor Zwitsers bedrijf dat betrokken is bij Nord Stream 2-pijplijn PVZ

08 november 2019

15u06

Bron: DPA 0 De Poolse concurrentiewaakhond heeft een boete van 172 miljoen zloty (40,4 miljoen euro) opgelegd aan Engie Energy, een Zwitsers bedrijf dat betrokken is bij het pijplijnproject Nord Stream 2, omdat het niet wilt meewerken aan een lopend onderzoek. Het gaat om de hoogste boete ooit door waakhond UOKiK in zijn dertigjarig bestaan.

De boete heeft te maken met een onderzoek naar de Russische energiegigant Gazprom en vijf andere bedrijven die bij Nord Stream 2 betrokken zijn: Royal Dutch Shell, OMV, Uniper, Wintershall en Engie Energy.

De bedrijven vroegen in 2016 de toestemming van de Poolse waakhond om een joint venture te vormen om het project te financieren, te ontwerpen en uit te voeren. Nadat UOKiK liet weten dat de samenwerking de concurrentie zou schaden vanwege de dominante positie van Gazprom in Polen, trokken de bedrijven hun voorstel weer in, waardoor ze de joint venture niet meer mochten oprichten.

Toch zetten ze plannen voort, in een klaarblijkelijke poging om de Poolse regels te omzeilen, waarna de waakhond een onderzoek startte. Engie Energy weigerde echter "aanhoudend en zonder reden" om de gevraagde documenten over te maken, aldus UOKik in een mededeling. Ondertussen onderzoeken de autoriteiten wel documenten die ze van andere betrokken bedrijven hebben ontvangen.

Polen is steeds een uitgesproken tegenstander geweest van de Nord Stream 2-pijplijn, die momenteel gebouwd wordt onder de Baltische Zee. Het project wordt door Warschau beschouwd als een niet-levensvatbare politieke demarche om de Russische invloed in Europa te vergroten, door te vermijden dat het land via transitlanden als Oekraïne, Wit-Rusland en Polen moet passeren. SGI/HED/