Poolse rechtbank spreekt twee Belgen vrij van diefstal in Auschwitz ADN

20u23

Bron: Belga 0 epa Illustratiebeeld, Auschwitz. Een rechtbank in het Poolse Krakau heeft vandaag twee Belgen vrijgesproken die hadden geprobeerd porseleinen isolatie van de afspanning rond het nazi-uitroeiingskamp Auschwitz mee te nemen. Dat heeft het Poolse persbureau PAP gemeld. Het duo riskeerde in principe tien jaar cel.

De 48-jarige en 51-jarige bezoekers werden in juli vorig jaar betrapt en opgepakt in een bos dat aan het museum van het kamp grenst. Alle uitrusting van Auschwitz, met inbegrip van het hek dat onder stroom stond, maakt deel uit van het museum van het kamp dat op de lijst van Unesco-werelderfgoed staat.

De rechtbank oordeelde dat de drie isolatoren die naar beneden waren gehaald wel een "historische waarde" hebben maar geen "bijzondere culturele waarde". Bovendien meende de rechtbank dat de twee bezoekers niet de intentie hadden om uitrusting van het kamp te vernielen of beschadigen.

De meest spraakmakende diefstal in Auschwitz was die in 2009 van het paneel met het opschrift “Arbeit macht frei” boven de ijzeren poort aan de ingang van het kamp. Het paneel werd teruggevonden. De dader, een Zweedse 34-jarige neonazi, werd veroordeeld tot twee jaar en acht maanden celstraf.

