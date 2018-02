Poolse president zal omstreden Holocaustwet ondertekenen ADN

06 februari 2018

14u02

Bron: Belga 0 De Poolse president Andrzej Duda heeft vandaag aangekondigd dat hij de controversiële Holocaustwet gaat ondertekenen. De wet moet het imago van Polen in het buitenland oppoetsen, maar veroorzaakte hevige spanningen met Israël, Amerika en Oekraïne.

"Ik heb besloten de wet te ondertekenen en vervolgens het Grondwettelijk Hof te raadplegen", verklaarde Duda op televisie. "Dit is een oplossing die aan de ene kant de belangen van Polen beschermt, onze waardigheid en historische waarheid, zodat de meningen over ons in de wereld eerlijk zijn en dat men ons niet beledigt als staat en als natie", aldus de president.

"Maar aan de andere kant, houdt ze rekening met de gevoeligheid van mensen voor wie de kwestie van de historische herinnering van de Holocaust buitengewoon belangrijk blijft, en vooral degenen die overleefden en die, als ze kunnen, de wereld over hun herinneringen uit dit verleden en hun ervaring moeten vertellen", verzekerde hij.

Het staatshoofd vroeg het Grondwettelijk Hof wel na te gaan of het opleggen van gevangenisstraffen aan mensen die Polen beschuldigen zich schuldig te hebben gemaakt aan nazipraktijken, conform de vrijheid van meningsuiting is.

Gevangenisstraf

De wet voorziet in een gevangenisstraf van drie jaar voor mensen, ook buitenlanders, die Polen beschuldigen van deelname aan nazimisdaden. Hij leidde al tot grote spanningen met Israël, dat vindt dat Polen zo zijn verantwoordelijkheden ontloopt en zijn aandeel in de Holocaust ontkent.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken liet vandaag verstaan niet blij te zijn met Duda's plannen de wet te ondertekenen. "De Poolse autoriteiten hebben het wetsontwerp anderhalf jaar geleden ingediend", klonk het in een mededeling. "We zeiden hen duidelijk dat we het in geen enkel geval kunnen aanvaarden."