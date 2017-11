Poolse president: "Uitspraken van Verhofstadt over fascisten en neonazi's in Warschau zijn onaanvaardbaar" ep

Guy Verhofstadt noemde vorige week de deelnemers aan een betoging in Warschau 'fascisten en neonazi's'. De Poolse president Andrzej Duda is woedend op de liberale fractieleider in het Europees Parlement Guy Verhofstadt. Aanleiding zijn de uitspraken van de oud-premier deze week tijdens een debat in het Europees Parlement: hij noemde de deelnemers aan een betoging in Warschau toen "fascisten en neonazi's". "Onaanvaardbaar", vindt Duda.

"De verklaringen die tijdens dat debat zijn gebeurd, zijn in mijn ogen als president en zeker in die van de Polen, absoluut schandalig. De verklaringen van Verhofstadt waren absoluut ontoelaatbaar", zei Duda vandaag tijdens een interview op de Poolse openbare omroep.

De Europarlementsleden bogen zich afgelopen woensdag in Straatsburg over de gerechtelijke hervormingen in Polen. Het parlement nam een resolutie aan, die de procedure voorbereidt die uiteindelijk zou kunnen leiden tot het opschorten van het Poolse stemrecht in Europese ministerraden.

Xenofobe spandoeken

Tijdens dat debat had Verhofstadt het over "60.000 fascisten die door Warschau waren gestapt". Vorige zaterdag organiseerde Pools extreemrechts een optocht door de hoofdstad. De beelden van xenofobe en racistische spandoeken konden in het buitenland op heel wat kritiek rekenen, maar de Polen zelf blijven erbij dat ook veel gewone, patriottische inwoners meestapten. President Duda zelf heeft de nationalistische, xenofobe en antisemitische "accenten" maandag wel streng veroordeeld.

Niet onder de indruk

Verhofstadt kreeg eerder ook al een klacht aan zijn been van een Poolse ngo, die dicht bij de rechtse regering staat. Bovendien hebben de Poolse europarlementsleden Marek Jurek en Zdzislaw Krasnodebski parlementsvoorzitter Antonio Tajani gevraagd Verhofstadt op de vingers te tikken voor zijn uitspraken.

De oud-premier zelf lijkt niet onder de indruk. "Ik sta al op de zwarte lijst van Poetin. Nu riskeer ik ook op de zwarte lijst van mijnheer Kaczynski (leider van regeringspartij PiS, red. ) te belanden", klonkt het gisteren op Twitter, mét knipoog.

