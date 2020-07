Poolse president tegen adoptie door koppels van zelfde geslacht IB

04 juli 2020

23u35

De Poolse president Andrzej Duda, die in de race is voor herverkiezing in het conservatieve, katholieke EU-land, wil dat de grondwet adoptie van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht expliciet verbiedt. Hij is van plan maandag hiervoor een grondwetswijziging voor te stellen.

De aankondiging markeert de laatste verwijzing van het staatshoofd naar homorechten in de verkiezingscampagne. Vóór de eerste stemronde vorige maand had hij de controverse al aangewakkerd door "lgbt-ideologie" te vergelijken met het communisme.

"In de grondwet van Polen moet expliciet worden vermeld dat het iedereen in een relatie van hetzelfde geslacht verboden is om een kind te adopteren", zei Duda tijdens een campagnebijeenkomst in de zuidelijke stad Szczawno-Zdroj. Volgens hem is het verbod nodig "om de veiligheid van kinderen en een goede opvoeding" te beschermen.

De zittende rechts-conservatieve president en zijn rivaal, de centristische burgemeester van Warschau, Rafal Trzaskowski, voeren momenteel een nek-aan-nekrace in de aanloop naar de tweede stemronde komend weekend.