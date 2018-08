Poolse president Duda stelt veto tegen kieswet die "kleine partijen uitsluit" bij Europese verkiezingen Redactie

16 augustus 2018

14u24

Bron: Belga 0 In Polen heeft president Andrzej Duda zijn veto gesteld tegen de wet die de Europese verkiezingen van mei 2019 in goede banen moet leiden. Door de wet zou een kiesdrempel ingevoerd zijn die kon oplopen tot meer dan 16 procent. Kleine partijen hadden zo geen vertegenwoordigers naar het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg meer kunnen sturen.

Het was al langer bekend dat Duda problemen heeft met de wet, die door het Poolse parlement goedgekeurd is en vooral de rechtsconservatieve regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) goed zou zijn uitgekomen. Volgens Duda zou de wet het einde betekend hebben van het pluralisme in Polen, want "een groot deel van de Poolse samenleving zou geen stem meer hebben gehad". Daarom kondigt hij aan zijn veto tegen de wet te stellen.

Twee partijen

Volgens schattingen hadden partijen 11 tot 16,5 procent van de stemmen moeten binnenhalen om een zetel in het Europees Parlement in wacht te slepen. "Dit betekent dat slechts twee partijen nog een reële kans zouden maken", aldus Duda. Voor hij in 2015 president van Polen werd, was Duda bij PiS aangesloten, maar om in 2020 opnieuw verkozen te worden, zal hij volgens analisten de steun van de kleinere politieke formaties goed kunnen gebruiken.

De EU-landen beslissen zelf hoe ze de Europese verkiezingen organiseren, maar moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten landen met meer dan 35 zetels in het Europees Parlement - Polen zal er vanaf volgend jaar 52 hebben - een kiesdrempel van 2 tot 5 procent invoeren, zo werd in juni nog beslist. Duda is zelf een voorstander van een drempel van 5 procent. Hij stuurt de wet nu terug naar het Poolse parlement.