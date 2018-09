Poolse president benoemt tien nieuwe rechters ondanks kritiek van Europa KVE

20 september 2018

17u04

Bron: Belga 0 Polen heeft, ondanks kritiek van Europa, tien nieuwe rechters voor het Hooggerechtshof benoemd. President Andrzej Duda benoemde de rechters voor een nieuw opgerichte tuchtkamer.

Volgens juristen kan de tuchtkamer gebruikt worden om niet volgzame rechters te intimideren. De conservatieve regeringspartij Recht en Gerechtigheid (PiS) wordt aangewreven dat ze het gerecht wil politiseren.

Er zijn vacatures voor 44 van de 120 rechtbanken. De vacatures worden in sneltempo ingevuld met mensen die niet de nodige kwalificaties hebben, zeggen de decanen van de Poolse rechtsfaculteiten, onder meer van Krakau en Warschau, in een open brief. Ze verwijten de overheid dat die de onafhankelijkheid van het gerecht wil ondermijnen.

Er zijn onlangs veel rechters met pensioen gestuurd, doordat de leeftijd voor oppensioenstelling van rechters verlaagd is.