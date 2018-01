Poolse premier zet ministers uit kabinet LB

14u30

Bron: ANP 0 AFP De nieuwe Poolse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudzinski.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft belangrijke ministers uit zijn kabinet verwijderd. Minister Witold Waszczykowski van Buitenlandse Zaken en zijn collega Antoni Macierewicz van Defensie zijn ontslagen.

De twee bewindslieden zouden naar verluidt buitenlandse partners meerdere keren hebben verrast met tegenstrijdigheden en onberekenbare uitspraken. Dat zou tot irritatie in het buitenland hebben geleid. Ook de minister voor Milieu is gewipt. Jan Szysko maakte in Brussel ruzie met een commissie van de Europese Unie en dat kost hem nu de kop.

Op Buitenlandse Zaken is de politicoloog Jacek Czaputowicz benoemd. Op Defensie verschijnt Mariusz Blaszczak, die tot nu op Binnenlandse Zaken zat.

AFP De pas aangestelde minister van Buitenlandse Zaken Jacek Czaputowicz.

AP De nieuwe defensieminister Mariusz Blaszczak.