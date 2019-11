Poolse pensioenhervorming voor rechters in strijd met EU-recht AW

05 november 2019

11u46

De Poolse hervorming van de pensioenleeftijd voor rechters en openbaar aanklagers is in strijd met het EU-recht. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld.

De pensioengerechtigde leeftijd voor rechters en aanklagers in Polen was 67 jaar, maar werd in 2017 gewijzigd naar 60 jaar voor vrouwen en 65 jaar voor mannen. Volgens de Europese Commissie ging Warschau daarmee in tegen de Europese regelgeving.

Het Europees Hof van Justitie geeft de Commissie nu gelijk. De pensioenhervorming is in strijd met de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Het EU-Hof tikt Polen ook op de vingers omdat de minister van Justitie via dezelfde wet de bevoegdheid krijgt om rechters toch langer door te laten werken. Volgens het Hof zijn de criteria waarop de minister zijn besluit moet baseren "te vaag en niet toetsbaar".