Poolse parlementsleden dragen LGBT+-kleuren als protest tegen president ISA

06 augustus 2020

12u38

Bron: Belga 4 Poolse parlementsleden droegen donderdag de kleuren van de LGBT-vlag uit protest tegen de conservatieve president Andrzej Duda tijdens zijn beëdigingsceremonie in Warschau.

De vertegenwoordigers, waaronder leden van de linkse Razem-partij, droegen felgekleurde kleding en regenboogmaskers, in schril contrast met de sobere kleding van de andere aanwezige parlementsleden.

Protesten

Tijdens de verkiezingscampagne voor de presidentsverkiezingen in juli hebben de aan de macht zijnde conservatieven in Polen, onder leiding van het aftredende staatshoofd Andrzej Duda, uitgebreid gebruik gemaakt van de retoriek tegen de LGBT-gemeenschap in het katholieke land, wat tot protesten van internationale instellingen heeft geleid.

Duda, die met 51 procent van de stemmen werd herbenoemd voor vijf jaar na de verkiezingen, had de “LGBT-ideologie” vergeleken met “Bolsjewisme”.

Een aantal oppositiepolitici en vooraanstaande vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld kwamen niet opdagen voor de beëdigingsceremonie door de Covid-19-pandemie, die bovendien had geleid tot het uitstel van de verkiezingen van mei tot juli.

29 procent

Slechts 29 procent van de Poolse bevolking is voorstander van het homohuwelijk, zo blijkt uit een opiniepeiling die het CBOS-instituut in 2019 heeft gehouden. Verschillende steden in Polen hebben zich onlangs officieel uitgeroepen tot “zones zonder LGBT-ideologie”.

Vorige week werden drie mensen, LGBT-activisten volgens de Poolse media, belast met het bedekken van een Jezusbeeld en andere monumenten met regenboogvlaggen in de Poolse hoofdstad.