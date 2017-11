Poolse onafhankelijkheidsdag verstoord door rechts-extremisten IB

05u11

Bron: AD/CNN 0 EPA Poolse nationalisten zorgden voor oproer tijdens de viering van de nationale Onafhankelijkheidsdag. Tienduizenden demonstranten zijn zaterdag op de Poolse onafhankelijkheidsdag in Warschau de straat op gegaan om te pleiten voor een wit Europa. De deelnemers droegen spandoeken met nationalistische teksten zoals: 'Europa moet wit zijn' en 'Wij bidden voor een islamitische Holocaust.'

EPA Poolse nationalisten zorgden voor oproer tijdens de viering van de nationale Onafhankelijkheidsdag.

Volgens de Poolse politie liepen er zo'n 60.000 mensen mee, getooid met rode fakkels en rood-witte vlaggen. Het merendeel kwam uit Polen, maar ook neonazi's uit omringende landen waren naar Warschau gekomen om mee te lopen.



De mars wordt elk jaar gehouden op 11 november om te vieren dat Polen in 1918 onafhankelijk werd, maar de laatste jaren heeft het een steeds extremistischer karakter gekregen. Een van de organisatoren achter de mars is het Nationaal-Radicale Kamp, een club die het "behoud van etnische homogeniteit" nastreeft en tegen immigratie van moslims, homorechten en de EU is.

EPA Poolse nationalisten zorgden voor oproer tijdens de viering van de nationale Onafhankelijkheidsdag.

EPA

Nationalisme aangewakkerd

Hoewel de steun voor de radicale groepering klein is, beweren critici dat de regerend katholiek-nationalistische partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) het nationalisme aanwakkert, zo schrijft CNN, en een atmosfeer van intolerantie en vreemdelingenhaat juist aanmoedigt.

De Poolse president Andrzej Duda legde op het centrale plein in Warschau een krans neer bij het graf van een anonieme soldaat, en herinnerde de aanwezigen eraan welke prijs er is betaald voor vrijheid en onafhankelijkheid.

EPA

EPA Poolse nationalisten zorgden voor oproer tijdens de viering van de nationale Onafhankelijkheidsdag.