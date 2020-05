Poolse nummer 1-hit verdwijnt uit hitlijsten wegens kritiek op machthebbers JOBR

18 mei 2020

15u42

Bron: AD 0 In Polen is een populaire nummer 1-hit geschrapt uit de hitlijsten omdat het lied leden van de Poolse regering bekritiseert. Het lied, met als titel “Jouw pijn is beter dan de mijne”, uit kritiek over een bezoek van een Poolse politicus aan een kerkhof, terwijl alle Poolse kerkhoven gesloten waren door de coronapandemie.

Afgelopen vrijdag stond het nummer “Twoj ból jest lepszy niz mój”, letterlijk vertaald als “Jouw pijn is beter dan de mijne”, van de eigenzinnige zanger Kazik Staszewski op nummer één in de hitlijst van de Poolse publieke muziekzender Radio 3. In het nummer bekritiseert de zanger Jaroslaw Kaczynski, de leider van de machtige Poolse PiS-partij. Kaczynski bezocht op 10 april een kerkhof in Warschau, waar zijn moeder en tweelingbroer begraven liggen. Hij oogst nu veel kritiek omdat kerkhoven die periode gesloten waren door de coronapandemie. Volgens de zanger van de nummer 1-hit is dit oneerlijk tegenover de rest van de bevolking, en lijkt de pijn van Kaczynski belangrijker dan de pijn van anderen. “Ik ren er naartoe, je lijfwachten schreeuwen ‘Stop!’, omdat jouw pijn beter is dan de mijne”, klinkt het in het lied.

Censuur

Meteen na de uitzending van het lied op de eerste plek, verdween de hitlijst van de site van het radiostation en kon er ook niet meer op gestemd worden. Volgens de leiding van het station was de uitslag ‘met de hand gemanipuleerd’. Degene die de liedjes in de juiste volgorde moest zetten, had volgend Radio 3 iets verkeerd gedaan. Het lied had eigenlijk op nummer 4 moeten staan. Onmiddellijk stak er een storm van kritiek op. Critici noemen het een vorm van censuur door de regering. De volgende dag stapte de dj die de show al jarenlang presenteert op. Meerdere artiesten willen niet meer samenwerken met de zender.

Vrij land

Opmerkelijk genoeg werd het voorval ook veroordeeld door mensen uit regeringskringen. Zo zei de campagneleider van president Andrzej Duda dat “een artiest in een vrij land het recht heeft op zijn eigen artistieke interpretatie, ook al is het een dwaze interpretatie”. Vicepremier en minister van Cultuur Piotr Glinski schreef dat “artiesten soms rare dingen zingen die soms beledigend worden gevonden. Maar het is nog meer beledigend om liedjes uit hitlijsten te weren omdat ze ‘incorrect’ zijn. Gelukkig leven we in een vrij land, waar de minister van Cultuur het niet eens hoeft te zijn met de beslissing van een publieke radiozender.”

Het veelbesproken Poolse nummer kan je hieronder beluisteren.

