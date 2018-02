Poolse minister wil 'Polocaust'-museum kv

20 februari 2018

19u47

Bron: Reuters 0 Jaroslaw Sellin, de Poolse viceminister van Cultuur, sprak vandaag zijn steun uit voor het idee om een Polocaust-museum te bouwen, ter nagedachtenis van de Polen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord werden door de nazi's. Dat plan zou de spanningen met Israël echter verder kunnen doen oplopen.

"Ik denk dat het verhaal over het lot van de Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog het verdient om verteld en getoond te worden op deze manier (in een museum, red.)...," zo vertelde Sellin aan Poolse media. "Het volstaat om officiële Duitse documenten uit deze periode of Hitlers boek te lezen om te weten dat de Slavische volkeren, voornamelijk de Polen, het volgende doelwit waren na de joden, die hij volledig wilde uitroeien in Europa."

Sellin speelt met zijn opmerking in op een suggestie van de Poolse schrijver en academicus Marek Kochan, die in een Poolse krant het idee had geopperd voor de oprichting van een Polocaust-museum. Het is vooralsnog onduidelijk of het museum er ook echt komt.

"Poolse vernietigingskampen"

Polen kreeg de voorbije maand kritiek uit de hele wereld, onder andere van Israël en de Verenigde Staten, omdat het een wet goedkeurde die celstraffen oplegt aan wie beweert dat het land medeplichtig was aan de Holocaust. Onder andere de uitspraak "Poolse vernietigingskampen" is nu bij wet verboden.

Tijdens de bezetting van Polen werden zo'n drie miljoen joden vermoord door de nazi's, goed voor ongeveer de helft van alle joden die omkwamen tijdens de Holocaust.

Volgens de Poolse regeringspartij is de wet nodig om te garanderen dat de Polen erkend worden als slachtoffers en niet als daders. Bovendien beschouwden de nazi's Slavische volkeren als minderwaardig en werden veel Polen vermoord of kregen ze tijdens de Duitse bezetting dwangarbeid opgelegd, merkt de partij op.

Medeplichtigheid

Veel Polen zijn ervan overtuigd dat hun land zich correct heeft gedragen tijdens de Holocaust, maar uit onderzoek blijkt dat dit echter niet altijd het geval was.

Uit een studie van het Poolse Instituut voor Nationale Herinnering (IPN) bleek onder andere dat nazi's en lokale inwoners op 10 juli 1941 samenwerkten om minstens 340 joden te vermoorden in het dorpje Jedwabne. Sommige slachtoffers werden levend verbrand nadat ze werden opgesloten in een stal. Veel Polen weigeren echter de bevindingen van het IPN te aanvaarden.

Antisemitisme was wijdverspreid in Polen in aanloop naar WOII. In de periode na de oorlog ontvluchtten veel joden alsnog het land, onder andere na een reeks gewelddadige aanvallen en een heropflakkering van het antisemitisme in 1968, onder invloed van de communistische autoriteiten.