Poolse man in Italië veroordeeld voor ontvoering van Brits model: "Ik was verliefd op haar"

11 juni 2018

16u06

Bron: Belga 0 Een Italiaanse rechtbank heeft een Poolse dertiger vandaag veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar en 9 maanden voor de ontvoering van het twintigjarige Britse model Chloe Ayling. Lucasz Herba ontvoerde de vrouw vorige zomer in Milaan.

Chloe Ayling was in juli vorig jaar naar het Italiaanse Milaan afgereisd voor een modellenopdracht. De Pool Lucasz Herba drogeerde de jonge vrouw met ketamine en ontvoerde haar, waarna hij haar zes dagen lang gevangen hield. De man vroeg Ayling's manager en familie om 300.000 euro losgeld, maar kreeg nooit een cent. Ayling werd uiteindelijk bevrijd.

Een Italiaanse rechtbank heeft de man nu veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar en 9 maanden, meldt het Italiaanse persbureau Ansa. Herba zelf zegt dat hij en Ayling de ontvoering samen in scène hadden gezet om de Britse te helpen met haar modellencarrière.

"Ze had hulp nodig omdat ze geen geld had. Ik was verliefd op haar dus ik deed alles wat ik kon om haar te helpen", verklaarde hij tijdens het proces. Maar volgens openbaar aanklager Paolo Storari lijdt Herba aan een "narcistische persoonlijkheidsstoornis". Bovendien verdoofde de Pool de vrouw met ketamine, waaraan ze allergisch is, en bracht hij zo haar leven in gevaar, betoogde Storari.