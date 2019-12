Poolse man (18) doodt ouders en 7-jarig broertje met hakbijl tvc

09 december 2019

11u02

Bron: ANP 2 Een 18-jarige Poolse man is aangehouden op verdenking van het doden van zijn ouders en een broer met een hakbijl, meldt het Poolse persbureau PAP.

De verdachte belde de politie vanaf het dak van het huis van zijn ouders in de plaats Zabkowice Slaskie en vertelde dat inbrekers zijn ouders en zijn 7-jarige broer hadden gedood.

De politie betrapte de jonge man al snel op tegenstrijdigheden in zijn verklaring. Hij werd gearresteerd en heeft volgens het radiostation RMF FM bekend. De zender meldt ook dat hij de politie heeft verteld waar hij het moordwapen begroef. Over het motief voor de misdaad is nog niets bekend.

Służby pracują na miejscu zbrodni w Ząbkowicach Śląskich. 18-latek najpierw zawiadomił służby o włamaniu, a potem przyznał się do zabicia swoich rodziców i brata. pic.twitter.com/DtW88DtGbx Fakty RMF FM(@ RMF24pl) link