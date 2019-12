Poolse Hooggerechtshof gaat opnieuw in tegen regeringspartij PiS KVE

10 december 2019

17u20

Bron: Belga 0 De tuchtkamer die binnen het Poolse Hooggerechtshof is opgericht om rechters te bestraffen "brengt de stabiliteit van de wettelijke orde" in Polen in gevaar. Dat heeft Malgorzata Gersdorf, de voorzitter van het Hooggerechtshof, gezegd. Ze gaat daarmee in tegen regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), voor wie de tuchtkamer een sleutelrol speelt in de justitiehervorming die ze wil doorvoeren.

Vorige week oordeelde het Hooggerechtshof al dat de nieuwe Nationale Raad van de Rechterlijke Macht, het orgaan dat rechters benoemt, niet onafhankelijk is en dat de tuchtkamer niet beantwoordt aan de Europese vereisten van een rechtbank. Het is de Nationale Raad die de leden van de tuchtkamer kiest. Die tuchtkamer kan iedere rechter of procureur ontslaan. Gersorf riep de rechters van de bewuste kamer op geen oordelen uit te spreken in lopende zaken. Ze waarschuwde voor "juridische chaos".

Op 19 november maakte het Hof van Justitie al bekend dat het aan de hoogste Poolse rechtbank is om te beslissen, of de tuchtkamer voldoende onafhankelijk is om te oordelen over klachten die rechters indienden tegen vroege pensionering.

Nog op dinsdag zei premier Mateusz Morawiecki, in de rechtsconservatieve krant Gazeta Polska, dat hij "niet zou toelaten dat rechters de geldigheid van de aanstelling van andere rechters in vraag stellen". Hij beschuldigde zijn critici ervan chaos en anarchie te zaaien en het recht van de regering te ondermijnen om nieuwe wetten te maken.

De hervormingen van het juridisch systeem die Warschau wil doorvoeren hebben ook bij de Europese Commissie tot groot ongenoegen geleid. Europees Commissaris voor Justitie Vera Jourova maakte al bekend dat ze zo snel mogelijk naar Polen wil afreizen om deze thema's te bespreken.