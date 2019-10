Poolse conservatieve regeringspartij PiS met ruim 45 procent aan kop bij parlementsverkiezingen TT

14 oktober 2019

09u21

Bron: ANP 0 De Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft bij de verkiezingen gisteren 45,8 procent van de stemmen gekregen. Dat blijkt uit de eerste officiële cijfers van de stemming die vanochtend zijn bekendgemaakt. 72 procent van de kiesdistricten is inmiddels geteld.

De grootste oppositiegroep is de Burgercoalitie, die 25,5 procent van de stemmen heeft gekregen. Daarna volgt met 11,9 procent de linkse alliantie. De samenwerking tussen de Poolse Boerenpartij en protestpartij Kukiz'15 was goed voor 9 procent van de stemmen en een coalitie van uiterst rechts kreeg 6,7 procent.

In Polen worden deze verkiezingen als de belangrijkste in de afgelopen jaren gezien. Premier Mateusz Morawiecki van de PiS wil minder invloed van de Europese Unie in zijn land.