Pools proces tegen Mourad T., informant van IS-cel achter de aanslagen in Parijs, gaat van start kg

03 april 2018

13u40

Bron: Belga 0 In Polen is dinsdag het proces begonnen tegen de 28-jarige Marokkaan Mourad T., een vermoedelijke informant van Abdelhamid Abaaoud, de Belgische terrorist die verondersteld wordt achter de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs te zitten. Dat heeft het Poolse persbureau PAP bericht. Mourad T. staat terecht omdat hij gedurende twee jaar lid zou zijn geweest van Islamitische Staat (IS).

De Marokkaan werd op 5 september 2016 in Polen opgepakt. De Poolse inlichtingendiensten waren hem op het spoor gekomen dankzij de hulp van collega's uit EU-lidstaten. Volgens het Poolse parket nam Mourad T. eind 2014 in Turkije deel aan een ontmoeting met Abaaoud. Ook Soufiane Amghar en Khalid Ben Larbi, de twee terroristen die op 15 januari 2015 gedood werden tijdens een vuurgevecht met de federale politie in Verviers, zouden daarbij aanwezig geweest zijn.

Op de telefoon van de Marokkaan werden foto's teruggevonden met aanwijzingen om explosieven te maken, alsook foto's van mogelijke doelwitten voor bomaanslagen.

Gevangenisstraf

In de Poolse rechtszaak wordt hij vervolgd vanwege zijn lidmaatschap bij terreurbeweging IS, van december 2014 tot september 2016. Mourad T. ontkent dat echter. Hij geeft wel toe dat hij in het bezit was van drugs en valse documenten gebruikte om zich door Europa te verplaatsen. De Marokkaan riskeert acht jaar gevangenis.

Het proces vindt plaats in Katowice, in een rechtszaal in een politiekazerne. Er gelden belangrijke veiligheidsmaatregelen.