Pools parket vervolgt eigenaar escaperoom waarin vijf meisjes omkwamen door brand

07 januari 2019

02u30

Bron: Belga 0 Het Poolse parket heeft de eigenaar van de escaperoom waar vrijdag vijf meisjes omkwamen bij een brand, beschuldigd van dood door schuld.

Als hij schuldig wordt bevonden aan het onopzettelijk veroorzaken van de dood van de meisjes, kan hij een gevangenisstraf tot acht jaar krijgen, laat de woordvoerder van het parket aan persbureau PAP weten.

Koolmonoxidevergiftiging

De eigenaar van de escaperoom in het Poolse Koszalin werd zondag gearresteerd. In een van de kamers was vrijdagavond brand uitgebroken in een naastgelegen kamer en blokkeerde de vluchtroute van de slachtoffers, maakte de aanklager bekend. Volgens het eerste onderzoek is er gas ontsnapt en is daardoor vuur ontstaan. De slachtoffers zijn bezweken aan koolmonoxidevergiftiging.

Volgens de brandweer was de kamer waar de meisjes uit moesten ontsnappen ongeveer 7 vierkante meter groot. Ernaast stonden verwarmingsinstallaties naast brandbare materialen en er waren kaarsen in het pand. Ook de elektrische bedrading was provisorisch.