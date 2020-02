Pools model bijna volledig blind nadat ze uit bewondering voor rapper oogballen liet tatoeëren SVM

29 februari 2020

12u43

Bron: Insider, Daily Mail 0 Een Poolse vrouw is bijna volledig blind geworden, nadat ze het wit van haar ogen zwart had laten tatoeëren. Aleksandra Sadowska (25) wilde met de drastische transformatie haar favoriete rapper Popek nabootsen, maar de tatoeëerder van dienst stapelde de fouten op. Piotr A. riskeert nu drie jaar cel wegens onopzettelijke slagen en verwondingen.

Met haar rechteroog kan het model uit Wroclaw niets meer zien, die schade is onherstelbaar. Dokters voorspellen dat haar linkeroog binnenkort hetzelfde lot te wachten staat.

De tatoeëerder van dienst sloeg verschillende keren de bal mis. Zo gebruikte hij onder meer inkt voor de huid, terwijl die net niet in contact mag komen met de ogen. Toen Sadowska nadien klaagde over hevige pijn antwoordde hij dat dat normaal was. Pijnstillers zouden dat euvel wel verhelpen.

“Er ligt genoeg bewijs op tafel om aan te tonen dat die man absoluut niet wist hoe zo’n delicate ingreep uitgevoerd moest worden. Toch zette hij door, met deze tragedie tot gevolg”, stelt haar advocaat.

De feiten zijn vier jaar geleden gebeurd, nu staat het proces voor de deur. “Dokters geven me niet veel hoop op verbetering”, reageert Sadowska. “De schade is té groot. Ik vrees dat ik binnenkort volledig blind zal zijn, maar dat betekent niet dat ik mezelf in de kelder ga opsluiten. Ik mag niet depressief worden. Ik heb een treurige periode achter de rug, maar het leven gaat verder.”