Pools dorpen verklaren zichzelf "LGBT-vrij"

17 juli 2020

21u23

In het conservatieve, katholieke Polen heerst een sterk anti-homoseksueel sentiment. Een honderdtal Poolse dorpen hebben zichzelf vrij verklaard van "LGBT-ideologie". Een aanfluiting van de mensenrechten, zeggen critici en ook de Europese Commissie dreigt ermee om financiële steun op te zeggen aan regio's die discrimineren op basis van geaardheid. De zaak wordt vandaag besproken op de Europese top in Brussel.

Sinds de rechtse partij Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) vijf jaar geleden in Polen aan de macht kwam, zij holebirechten een erg gevoelig onderwerp in het land. De partij zegt immers de “traditionele familiewaarden” te willen bewaren. President Andrzej Duda pleitte tijdens zijn recente presidentscampagne voor een verbod op onderricht over holebirechten in openbare scholen en noemde de “LGBT-ideologie” vorige maand nog “neo-bolsjewisme”. Zondag werd hij met 51 procent van de stemmen herverkozen voor een tweede termijn: in het land heerst steeds meer verdeeldheid over de rol van religieuze waarden in het openbare leven.

Financiële steun

Polen sloot zich in 2004 aan bij de Europese Unie en sindsdien kregen Poolse gemeenten in totaal al zo’n 36 miljard euro aan steun voor projecten die de levensstandaard in de regio moeten verbeteren na de ravages die werden aangericht door de Tweede Wereldoorlog en vier decennia van communisme.



Een Poolse mensenrechtenorganisatie heeft het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) gevraagd om te onderzoeken of Europese middelen in Polen misbruikt worden door de “LGBT-vrije” gemeenschappen.

Europese verontwaardiging

De PiS en Duda liggen al lang met Europa in de clinch over Poolse inbreuken op democratische waarden en het onderwerp wordt vandaag besproken tijdens de Europese top in Brussel. Xavier Bettel, de homoseksuele premier van Luxemburg, uitte vanavond zijn verontwaardiging over het Poolse homofobe beleid. “Als we toestaan dat je een seksuele minderheid veroordeelt, dan is het morgen een religie en de dag daarna een ras”, zei hij aan Reuters.

Sommige landen willen dat de financiële steun aan Europese landen die de democratische waarden ondermijnen, wordt bevroren. De Hongaarse premier Viktor Orban, zelf een rechtse bondgenoot van Warschau, dreigt echter met een veto.

Konskowola

De Europese Commissie heeft de lokale Poolse autoriteiten, waaronder Konskowola laten weten dat hun financiële steun aan de regio mogelijk wordt teruggeschroefd. Maar de inwoners van het homofobe dorp vinden dat het vrijzinnige, westerse Europa zich niet hoeft te bemoeien met hun overtuigingen. “De beperkingen zouden ingevoerd kunnen worden omdat mensen een mening hebben. Is dat dan geen discriminatie? Is dat waar Europese tolerantie om draait? Ik denk het niet", reageert Radoslaw Gabriel Barzenc, voorzitter van de lokale gemeenteraad. “Ik kan me niet voorstellen dat we zouden plooien voor chantage.”

In het dorpje heerst echter verdeeldheid over de afkondiging van de “LGBT-vrije” zone. Burgemeester Stanislaw Golebiowski betreurt dat het dorpje zo ver is gegaan en wil dat de beslissing wordt teruggedraaid omdat er te veel op het spel staat.