Pool na 18 jaar onschuldig in de cel vrijgesproken ADN

16 mei 2018

18u59

Bron: Belga 2 Na 18 jaar gevangenschap is een ten onrechte wegens verkrachting en moord veroordeelde Pool vrijgesproken. Het Hooggerechtshof in Warschau verklaarde vandaag het vonnis tegen de nu 42-jarige Tomasz Komenda nietig. H et Openbaar Ministerie beschikt over nieuw bewijsmateriaal dat zijn onschuld "onweerlegbaar" aantoont.

Tomasz Komenda Uniewinniony przez Sąd Najwyższy!!!

Nie jest winny gwałtu i zabójstwa 15letniej dziewczyny pic.twitter.com/AEZP0BnvUX Emi 💯🇵🇱(@ MalaEmiE) link

De Pool kreeg 25 jaar celstraf voor verkrachting en moord op een 15-jarig meisje op 31 december 1996 in de omgeving van Wroclaw, in het zuidwesten van Polen. Hij zit al sinds 2000 in de cel. Vorig jaar werd de zaak heropend, op vraag van de ouders van het slachtoffer. De bewijsstukken werden opnieuw geanalyseerd en een nieuwe verdachte kwam in beeld. Intussen werd die nieuwe verdachte ook opgepakt en opgesloten.

Manipulatie

De autoriteiten gaan nu ook de toenmalige speurders wegens zwaarwegende fouten voor de rechter brengen. Volgens het Openbaar Ministerie werd de bewijslast tegen Komenda gemanipuleerd om hem uiteindelijk veroordeeld te krijgen. De speurders hadden onder andere vermeende DNA-sporen van de beklaagde op een muts aangetroffen, die op de plaats van de misdaad was aangetroffen. Dat het zijn DNA was, wordt nu uitgesloten. Het toenmalige parket had ook het alibi van de man op Oudejaarsavond, dat door twaalf getuigen was bevestigd, niet geloofd.

De onschuldig veroordeelde Tomasz Komenda zal een schadevergoeding van minstens tien miljoen zloty, omgerekend 2,3 miljoen euro, eisen, zo zei zijn advocaat voor de rechtbank.

Sąd Najwyższy uniewinnił #TomaszKomenda skazanego prawomocnie w 2004 r. na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-letniej dziewczynki. Mężczyzna spędził w więzieniu 18 lat. Więcej w Faktach:



14.00 18.30 21.00 TVP3 Wrocław https://t.co/BI5EmufIoB pic.twitter.com/s46NQT2eSw Fakty TVP3 Wrocław(@ FaktyTVP3) link

Jedne z najlepszych zdjęć w Polsce robi niezmiennie Paweł Supernak (PAP) -

Tomasz Komenda dziś na sali rozpraw pic.twitter.com/okhAUyueD5 Katarzyna Szewczuk(@ Szewczukasia) link