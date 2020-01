Pond zakt weg door bezorgdheid no-dealbrexit KVE

02 januari 2020

15u24

Bron: Belga 1 Het Britse pond sterling verloor aan waarde. De euforie van kort na de verkiezingen half december maakt plaats voor bezorgdheid over het risico van een no-dealbrexit eind 2020.

Hoewel er donderdag weinig handel is op de financiële markten, valt op dat er toenemende bezorgdheid bestaat over de handelsbesprekingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De Britten geven zichzelf een jaar om tot een akkoord te komen. De deadline kan worden verlengd, maar premier Boris Johnson wil daar niet van weten. Waarschuwingen dat het tijdspad te kort zou zijn, slaat hij in de wind.

De jongste cijfers van de index van Britse inkoopmanagers droegen bij aan de daling van het pond. Ze toonden aan dat de industriële bedrijvigheid in december in het snelste tempo daalde sinds 2012. Twee bevragingen, van de zakenkrant Financial Times bij 85 vooraanstaande economisten en van de Britse kamer van koophandel, wijzen dan weer op een stagnatie van de Britse economie in 2020.

Het Britse pond was donderdag aan het begin van de middag 1,3206 dollar waard. Medio december, kort na de verkiezingen, was sprake van een piek van 1,3516 dollar.