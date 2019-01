Pond herstelt na stemming in Lagerhuis

KVE

15 januari 2019

22u00

Bron: Belga

0

Het Britse pond heeft terrein herwonnen ten opzichte van de euro en dollar na de verwachte verwerping in het Lagerhuis van de Brexit-deal die de Conservatieve premier Theresa May met de Europese Unie had bereikt.