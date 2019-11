Pompeo: “Washington zal strijd tegen IS blijven leiden” SVM

14 november 2019

19u41

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten zullen de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) blijven leiden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Washington gezegd bij de start van een bijeenkomst van de anti-IS-coalitie. Die coalitie bestaat uit een dertigtal landen, waaronder ook België.

Bovenaan de agenda van de bijeenkomst staat ook de terugkeer van de Europese IS-strijders naar hun vaderlanden. "De landen van de coalitie tegen IS moeten hen berechten voor de wreedheden die ze hebben begaan", aldus Pompeo. Die vraag van de Amerikanen valt echter niet in goede aarde bij de Europese landen.

Aanleiding voor de vergadering was de nieuwe crisis in Syrië, die veroorzaakt is door het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië. De Amerikaanse president Donald Trump had tegenover zijn ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan aangegeven dat hij zijn troepen in de regio zou terugtrekken. Daardoor hadden de Turken vrij spel voor de operatie tegen de Koerdische troepen. Die laatsten zijn de bondgenoten van het Westen in de strijd tegen het terrorisme, zij bewaken de kampen waarin de IS-strijders opgesloten zijn.

Gewijzigde koers

In tussentijd is Trump al verschillende keren van koers gewijzigd. Zijn laatste standpunt is dat hij een kleine troepenmacht in Syrië wil laten om de olievelden te beschermen. De rest van zijn regering zegt echter dat de strijd tegen IS de belangrijkste missie van de 600 Amerikaanse soldaten blijft. Pompeo noemde deze inspanning "essentieel voor onze veiligheid".

Pompeo hamerde er tot slot op dat er ook aandacht moet zijn voor de aanwezigheid van IS in de Sahel en West-Afrika. “Dat kan zonder te raken aan de inspanningen in het Midden-Oosten”, klinkt het. België wordt in Washington vertegenwoordigd door minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.