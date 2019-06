Pompeo: “VS willen geen oorlog met Iran”

16 juni 2019

De Verenigde Staten willen geen oorlog met Iran, hoewel Washington er niet aan twijfelt dat de Iraniërs verantwoordelijk zijn de aanvallen op schepen in de Golf van Oman. "President Trump heeft alles in zijn macht gedaan om oorlog te voorkomen", zei minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) tegen Fox News. "We willen geen oorlog."