Pompeo: "VS hebben kans om de loop van de geschiedenis van Noord-Korea te veranderen" TT

02 mei 2018

22u20

Bron: Belga 1 De VS hebben een kans om het Koreaanse conflict op te lossen maar zullen niet instemmen met een slecht akkoord om dit te bereiken. Dat heeft Mike Pompeo gezegd nadat hij formeel was ingezworen als minister van Buitenlandse Zaken.

"Momenteel hebben we een nooit geziene kans om de loop van de geschiedenis van het Koreaanse schiereiland te veranderen", zei Pompeo nadat hij in handen van vicepresident Mike Pence de eed had afgelegd. "Wij zijn in de beginfase van het werk en de uitkomst is lang niet zeker".

Washington zal met niets anders akkoord gaan dan de "permanente, te verifiëren en onomkeerbare ontmanteling van de Noord-Koreaanse massavernietigingswapens, en (Pyongyang) moet dit zonder verwijl doen", aldus het nieuwe hoofd van de Amerikaanse diplomatie.

"Eén ding is zeker: deze regering zal niet de fouten van het verleden maken", verzekerde het vroegere hoofd van de inlichtingendienst CIA. "Het is tijd dit (de Koreaanse kwestie) voor eens en voor altijd te regelen".