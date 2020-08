Pompeo vrijgepleit in zaak rond wapenverkoop aan Saudi-Arabië IB

11 augustus 2020

03u57

Bron: ANP, Belga 0 De goedkeuring van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo voor een wapendeal met enkele Arabische Golfstaten, was niet strijdig met de wet. Dat stelt het kantoor van de hoogste ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken na onderzoek. Het ging om de verkoop van 8 miljard dollar (zo'n 6,8 miljard euro) aan wapens aan onder meer Saudi-Arabië.

Pompeo gebruikte een noodwet om de verkoop goed te keuren. Daarmee passeerde de minister het Amerikaanse parlement, het Congres, dat bezwaren tegen de deal had. Het Congres had de verkoop geblokkeerd uit protest tegen de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi enkele maanden eerder.

De moord op Khashoggi wordt door de Amerikaanse inlichtingendiensten toegeschreven aan de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

“Niet in strijd met wet gehandeld”

Uit intern onderzoek blijkt volgens een hooggeplaatste functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Pompeo echter niet in strijd met de wet handelde. Ook wordt er in het rapport op gewezen dat vijf van de laatste zeven Amerikaanse presidenten eveneens gebruik maakten van de bewuste procedure. Wanneer het rapport gepubliceerd gaat worden, is nog niet bekend.

Enkele maanden geleden leidde de zaak nog tot het ontslag van inspecteur-generaal Steve Linick, die het onderzoek startte. Linicks opvolger Steve Akard nam vorige week ontslag nadat hij zichzelf uit het onderzoek had teruggetrokken.

Het ontslag van Linick deed destijds stof opwaaien omdat de Democraten en sommige Republikeinen vrezen dat Trumps regering op die manier het toezicht op de regering probeert te bemoeilijken.