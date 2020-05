Pompeo: “Significante bewijzen” maar geen “zekerheid” dat virus uit lab Wuhan kwam ADN

06 mei 2020

18u06

Bron: Belga 10 De Verenigde Staten beschikken over "significante bewijzen" dat het nieuwe coronavirus zich vanuit een laboratorium in het Chinese Wuhan heeft verspreid, maar hebben "geen zekerheid". Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo woensdag gezegd.

Pompeo werd woensdag op een persconferentie ondervraagd over de uitlatingen van verscheidene hoge Amerikaanse topmensen die van mening lijken te verschillen over deze hamvraag.

“Allebei juist”

Zowel president Donald Trump als de minister van Buitenlandse Zaken zetten de afgelopen week de beschuldiging kracht bij dat het coronavirus is ontwikkeld in een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. De belangrijkste corona-adviseur van president Trump, viroloog Anthony Fauci, verwierp gisteren die theorie.



Het hoofd van de Amerikaanse diplomatie ‘verzekerde’ woensdag dat er geen incoherentie is. "Wij hebben geen zekerheid, maar er zijn "significante bewijzen dat dit (het virus) uit het laboratorium (in Wuhan) komt”, zo stelde Pompeo op het persmoment. “Deze verklaringen zijn allebei juist."

“Betrouwbare partners nodig”

Volgens Pompeo heeft China klokkenluiders de mond gesnoerd toen het virus de kop opstak. Ook zouden monsters van het virus zijn vernietigd. Die Chinese aanpak had volgens hem grote gevolgen voor de rest van de wereld. "China had de dood van honderdduizenden mensen wereldwijd kunnen voorkomen. China had de wereld een economische malaise kunnen besparen. Ze hadden een keus.” Hij verweet Peking nog steeds informatie achter te houden.

Pompeo zei dat "betrouwbare partners" nodig zijn tijdens dergelijke crises. "Ik roep alle landen op, waaronder die in Europa, om hun steun uit te spreken voor de deelname van Taiwan als waarnemer aan de Algemene Vergadering van de WHO." Hij vroeg topman Tedros van de WHO om Taiwan uit te nodigen voor de volgende bijeenkomst van dat orgaan. Het verzoek van Pompeo valt naar verwachting slecht in Peking. Dat ziet Taiwan als een afvallige provincie.

Lees ook:

WHO heeft geen informatie ontvangen over link tussen coronavirus en labo in Wuhan en noemt de berichten “speculatief”

Hoe China de waarheid over het coronavirus verborgen hield(+)