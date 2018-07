Pompeo reist donderdag naar Noord-Korea voor ontmoeting met Kim Jong-un IB

03 juli 2018

02u00

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zal donderdag naar Noord-Korea reizen om er Kim Jong-un te ontmoeten. Dat zegt de woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders.

De Amerikaans president Donald Trump ontmoette Kim op 12 juni tijdens een top die als historisch werd bestempeld. Trump zei achteraf dat de nucleaire dreiging weg is. Maar feit is dat bij de ontmoeting geen nucleaire ontwapening overeengekomen is. Een document dat door Trump en Kim ondertekend werd, blijft als intentieverklaring inhoudelijk ver verwijderd van wat de Verenigde Staten in het verleden overeenkwamen met Noord-Korea en andere landen.

"Nucleaire verrijking gaat in het geheim door"

Tv-zender NBC berichtte afgelopen weekend dat de inlichtingendiensten van de VS eraan twijfelen of Noord-Korea daadwerkelijk ontwapent. Noord-Korea zou dan wel de voorbije maanden een testlocatie voor kernkoppen ontmanteld, maar de nucleaire verrijking gaat in het geheim door, deels op geheime locaties. En de verrijking van uranium dient militaire doelen, klinkt het in het bericht. NBC baseerde zich op vijf bronnen die vertrouwd zijn met de kwestie.

Sanders wilde de bevindingen van de geheime diensten niet bevestigen of ontkennen. Volgens haar wordt vooruitgang geboekt.