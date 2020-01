Pompeo publiceert video van Irakezen "dansend op straat" na dood Soleimani TMA

03 januari 2020

07u35

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft op Twitter een video gepubliceerd, waarop volgens hem Irakezen "dansend op straat" de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani vieren. De generaal kwam om in een Amerikaanse luchtaanval in Bagdad.

"Irakezen - Irakezen - dansend op straat voor vrijheid, dankbaar dat Generaal Soleimani er niet meer is", aldus Pompeo in een tweet. Op de video zijn mensen te zien die door een straat lopen en vlaggen met zich mee hebben.



Het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigde eerder dat Soleimani was gedood in een aanval nabij de luchthaven van Bagdad op vrijdag. De Verenigde Staten spraken van een "defensieve actie".