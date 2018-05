Pompeo over top met Noord-Korea: "We gaan in de juiste richting, maar nog niet zeker dat ze kan doorgaan" IB TT

31 mei 2018

17u30

Bron: Belga 1 De voorbereidende gesprekken tussen Washington en Pyongyang, over een eventuele top tussen president Donald Trump en Kim Jong-un, gaan "in de juiste richting". Dat heeft een voorzichtig optimistische Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gezegd na gesprekken in New York met de Noord-Koreaanse partijfunctionaris en vroegere inlichtingenbaas Kim Yong Chol. Tegelijk zei Pompeo ook dat hij niet wist of de voor 12 juni geplande ontmoeting zou doorgaan. Er is "echte vooruitgang" geboekt de laatste 72 uur om te voorwaarden voor de ontmoeting in te vullen, aldus Pompeo.

Kim Yong Chol is de hoogste Noord-Koreaanse vertegenwoordiger op Amerikaanse bodem sinds 2000. Zijn bezoek, evenals de inspanningen van twee VS-delegaties in Singapore en Korea, lijken het bewijs dat beide partijen nog steeds geïnteresseerd zijn in een topontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un.

Pompeo had vandaag verschillende vergaderingen met Kim Yong-chol. Noord-Korea lijkt op weg naar een "strategische verandering" richting denuclearisatie, meent Pompeo.

"President Trump en ik denken dat voorzitter Kim het soort van leider is die deze beslissingen kan nemen, en in de komende weken en maanden zullen we de kans hebben na te gaan of dat inderdaad het geval is", aldus Pompeo. Nog volgens de Amerikaanse minister zitten Washington, Seoel en Tokio op dezelfde lijn in dit dossier.

Nucleaire ontwapening

Hoofdthema op de top tussen Trump en Kim Jong-un zou uiteraard de nucleaire ontwapening van het Koreaanse schiereiland zijn. Ook kan er gesproken worden over een garantie op veiligheid en economische hulp voor het internationaal geïsoleerde Noord-Korea.

Officieel heeft Trump de ontmoeting van 12 juni in Singapore afgezegd. Maar zijn woordvoerster Sarah Sanders zei gisteren nog ervan uit te gaan dat de top wel degelijk zal plaatsvinden. Het valt natuurlijk af te wachten wat er in de tussentijd gebeurt.

Brief van Kim

Later vandaag liet Trump weten dat er vooruitgang wordt geboekt in de gesprekken. Hij zei ook dat de Noord-Koreaanse delegatie morgen naar Washington afreizen en "een brief van Kim Jong-un" meebrengen. "Ik ben benieuwd te zien wat er in die brief staat", zei Trump tijdens een persconferentie.

De gesprekken zijn "in goede handen", aldus nog Trump.

