Pompeo optimistisch over normalisering relatie tussen Israël en andere Arabische landen KVE

24 augustus 2020

16u49

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is "heel optimistisch" dat nog meer Arabische landen het voorbeeld van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zullen volgen in een normalisering van hun relatie met Israël. "Ik ben heel optimistisch dat andere Arabische landen de staat Israël zullen erkennen en met het land zullen samenwerken", zei Pompeo na afloop van zijn ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Welke landen dat zijn, zei Pompeo niet. Maar na Israël doet Pompeo ook nog de Golfstaat Bahrein en Soedan aan, net als de Emiraten. In Soedan wil hij de overgangsregering verzekeren van Amerikaanse steun. Enkele maanden terug waren ook al berichten over mogelijke toenadering tussen Soedan en Israël, maar Khartoem ontkende die.

Aan de zijde van Pompeo zei Netanyahu dat "andere landen" in de voetsporen van de VAE kunnen treden.

Wapenleveringen aan de Emiraten blijven, ondanks de normalisering van de relaties, wel een gevoelig onderwerp voor Netanyahu. Pompeo verzekerde hem dat Washington de Israëlische militaire voorsprong in de regio zal blijven waarborgen. Maar ook de VAE moeten militaire ondersteuning hebben, meent Pompeo. Voornaamste doel daarvan moet zijn om beide landen te beschermen voor dezelfde bedreiging, die van Iran.

Luchtmacht

De deal tussen Israël en de VAE zou immers een geheime clausule bevatten over de verkoop van F35-gevechtsvliegtuigen aan de Emiraten. "Deze deal bevat geen Israëlisch akkoord over gelijk welke wapendeal", zei Netanyahu. "Ik weet niets over zo'n akkoord rond de verkoop van wapens." De joodse staat probeert al langer te verhinderen dat de luchtmacht van andere landen in de regio even sterk wordt als de Israëlische. Ook tegen de verkoop van F-35's aan Jordanië en Egypte, de enige twee Arabische landen waarmee Israël normale relaties heeft, verzet Israël zich.