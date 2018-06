Pompeo: "Noord-Korea vormt nog altijd nucleaire bedreiging" TTR

28 juni 2018

16u32

Bron: ANP, CNN 0 In de historische overeenkomst die de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op 12 juni ondertekenden, heeft laatstgenoemde de zogenoemde "denuclearisatie" toegezegd. Gisteren noemde de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Mike Pompeo Noord-Korea nog altijd een "nucleaire dreiging". Dat schrijft CNN.

Amper tien dagen nadat Trump op Twitter had gezegd dat er "geen nucleaire dreiging meer uitgaat van Noord-Korea" noemde hij Noord-Korea eerder deze maand "een uitzonderlijke en buitengewone bedreiging". De minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is het eens met die laatste uitspraak.

"Ik ben ervan overtuigd dat Trump aanvankelijk bedoelde dat we de dreiging hebben gereduceerd", klinkt het. Ook na het topoverleg vormt het nucleaire arsenaal van Noord-Korea nog steeds een dreiging volgens de Amerikaanse minister.

De minister is komende week in Noord-Korea, waar hij zal praten over de plannen die Pyongyang heeft om zijn nucleaire activiteiten af te bouwen. Hij zegde zelfs een bezoek van zijn Indiase ambtsgenoot aan Washington af voor de reis naar Pyongyang. "Voorlopig kan ik nog niets kwijt over de details van de gesprekken rond de kernafbouw", aldus Pompeo.