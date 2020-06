Pompeo noemt Bolton een verrader en leugenaar TT

19 juni 2020

06u34

Bron: ANP 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft voormalig veiligheidsadviseur John Bolton uitgemaakt voor een "verrader" en "leugenaar". Dat zegt Pompeo vanwege het boek dat Bolton binnenkort wil publiceren over werken onder president Donald Trump.

"John Bolton verspreidt meerdere leugens, verdraaide halve waarheden en verzinsels", aldus Pompeo. De minister neemt het op voor president Trump, die zelf ook al liet weten dat Bolton liegt. Trump noemde zijn voormalige veiligheidsadviseur een gek.

"Het is triest en gevaarlijk dat het laatste dat we van Bolton in het openbaar zien verraad is waarmee hij het Amerikaanse volk schaadt", schrijft de minister in een verklaring.



Het boek van Bolton is nog niet gepubliceerd, maar verschillende passages eruit zijn al bekend geraakt. Zo zou Trump volgens Bolton de Chinese leider Xi Jinping om hulp hebben gevraagd voor zijn herverkiezing.

Bolton heeft gisteren een verzoek bij de rechtbank ingediend vanwege zijn boek, meldt het Amerikaanse medium Politico. Woensdag besloot het ministerie van Justitie de rechter te vragen het boek tegen te houden. Bolton heeft de rechtbank verzocht die zaak te seponeren, omdat er geen concrete aanklacht is ingediend.

