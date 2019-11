Pompeo: “NAVO moet veranderen, anders wordt organisatie overbodig” ttr

08 november 2019

15u50

Bron: anp 1 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vindt dat de NAVO moet veranderen, omdat de organisatie anders overbodig wordt. Dat zegt hij een dag nadat de Franse president Emmanuel Macron de militaire organisatie "hersendood" noemde.

Pompeo noemde de NAVO gisteren nog enorm belangrijk, maar zei vandaag dat er verandering nodig is na zeventig jaar. "De NAVO moet het hoofd bieden aan hedendaagse uitdagingen."

"Als landen denken dat ze wel het veiligheidsvoordeel van de NAVO kunnen krijgen zonder het juiste bedrag in te leggen, dan is er een kans dat de NAVO overbodig wordt", aldus Pompeo, die op bezoek is in de Duitse hoofdstad Berlijn.

Volgens de Franse president Emmanuel Macron is de NAVO “hersendood”. Hij verwees in een interview in The Economist onder meer naar het gedrag van de Verenigde Staten, die onder president Donald Trump een meer teruggetrokken houding aannemen tegenover de andere NAVO-landen. “Er is geen enkele coördinatie van de strategische beslissingen van de VS met de NAVO-partners”, zo zei hij daarover.

“En we zien ook een ongecoördineerde agressie van een andere NAVO-partner, Turkije, in een zone waar onze belangen op het spel staan”, zo klinkt het. “Dat is een enorm probleem voor de NAVO.”

Op 4 december is de volgende NAVO-top.

Bekijk ook:

“Europa staat op rand van afgrond en NAVO is hersendood”