Pompeo naar Brussel voor ontmoeting met secretaris-generaal NAVO LH

18 oktober 2019

14u49

Bron: Belga 0 Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zakt vanavond af naar Brussel voor een ontmoeting met Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO. Hij zal ook de ambassadeurs van de 29 lidstaten van de alliantie ontmoeten. Dat blijkt uit een mededeling van de NAVO.

Een precieze timing wordt niet meegegeven. De aankondiging van het Noord-Atlantische bondgenootschap vermeldt enkel dat Pompeo met Stoltenberg zal samenzitten en een bijeenkomst zal bijwonen van de Noord-Atlantische Raad, waarin de ambassadeurs van alle lidstaten zetelen.

Stoltenberg en Pompeo zullen rond 20.40 uur een verklaring afleggen aan de pers, maar zullen niet ingaan op vragen van journalisten.

Staakt-het-vuren

Pompeo was gisteren nog samen met Amerikaanse vicepersident Mike Pence in Turkije. Daar werden samen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan afspraken gemaakt over een tijdelijk staakt-het-vuren in het noordoosten van Syrië.



Concreet werd afgesproken dat Turkije zijn militaire operatie op pauze zal zetten om de Syrisch-Koerdische milities gedurende 120 uur de gelegenheid te geven zich uit de grensstrook van 30 kilometer diep terug te trekken. Turkije wil het betrokken gebied al maanden omvormen tot een “veiligheidszone”.