Pompeo na Libië-top in Berlijn: “Vooruitgang geboekt, maar er is nog veel werk”

20 januari 2020

Bron: Belga

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft er vertrouwen in dat er in Libië in de toekomst minder geweld zal zijn. Dat verklaarde hij na de internationale bijeenkomst over Libië in Berlijn. Volgens hem is er vooruitgang geboekt in het overleg over een staakt-het-vuren, maar er is nog een lange weg te af te leggen.