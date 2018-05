Pompeo legt Amerikaanse voorwaarden voor nieuw akkoord nucleaire deal Iran op tafel, Iran vraagt EU om beloftes na te komen SI

21 mei 2018

17u01

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft vandaag twaalf voorwaarden opgelijst om tot een nieuw nucleair akkoord te kunnen komen met Iran. Daarbij zitten veel verregaandere eisen inzake het kernprogramma van Iran en de Iraanse betrokkenheid bij conflicten in het Midden-Oosten. Indien Iran aan de eisen zou voldoen, zijn de Verenigde Staten bereid om hun sancties tegen het land op termijn op te heffen. Iran roept Europa op om stappen te ondernemen.

Washington is uit het nucleaire akkoord met Iran gestapt. De "gok" dat het akkoord zou helpen om de regio te stabiliseren, "was een verkeerde gok voor Amerika, Europa, het Midden-Oosten en zelfs de hele wereld", aldus Pompeo. "De nucleaire ambities van Iran zijn niet verdwenen, noch zijn hang naar regionale hegemonie."

Pompeo vroeg ook de steun van de bevriende staten, zoals de Europese landen, maar waarschuwde dat de bedrijven die zaken doen met Iran in sectoren die door de Amerikaanse sancties getroffen worden, "verantwoordelijk zullen worden gehouden".

Politieke steun is niet genoeg

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif vroeg eveneens de steun van Europa. Volgens hem is politieke steun alleen niet genoeg. Zarif wil dat de EU meer daadwerkelijke stappen zet om de investeringen in Iran te verhogen, volgens de Iraanse staatszender Press TV. De steun van de EU voor de deal strookt volgens de minister niet met de bedreigingen geuit door sommige grote Europese bedrijven om de samenwerking met Iran stop te zetten.

Teheran wil dat de EU binnen enkele weken de economische voordelen die Iran beloofd werden voor het stopzetten van zijn kernwapenprogramma, garandeert.

Europese veiligheidsbelangen

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft intussen de andere ondertekenaars van het akkoord gevraagd om zich aan de deal te houden. Hij deed dat bij zijn aankomst in Buenos Aires, waar de buitenlandministers van de G20 samenkomen. "Opgeven betekent het tegemoet gaan van een onzekere toekomst als het gaat over de nucleaire wapens van Iran", zei hij zondagavond. "Het gaat niet echt over Iran, het gaat over onze eigen oorspronkelijke veiligheidsbelangen, zowel de Duits als de Europese", voegde hij eraan toe.

Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië strijden sinds de terugtrekking van Amerika voor het behoud van de deal. Ook China en Rusland willen hem behouden.

Vooruitgang weinig waarschijnlijk

Pompeo komt niet naar de G20-top, net als de Russische en Franse ministers en de hoge vertegenwoordiger van het buitenlandse beleid van de Europese Unie. Het is daarom weinig waarschijnlijk dat over het Iran-dossier vooruitgang geboekt wordt op de top.