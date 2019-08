Pompeo: laat Iraanse tanker niet aanleggen IB

21 augustus 2019

01u41

Bron: ANP 0 De Verenigde Staten zullen al het mogelijke doen om te voorkomen dat een Iraanse tanker alsnog olie naar Syrië brengt. Dat zei de Amerikaanse minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken), die waarschuwde voor de gevolgen als het schip op enige wijze wordt geholpen.

"We hebben duidelijk gemaakt dat iedereen die het aanraakt, iedereen die het steunt, iedereen die het schip toestaat aan te leggen, het risico loopt blootgesteld te worden aan Amerikaanse sancties", zei Pompeo tegen verslaggevers.

De supertanker Adrian Darya 1, die eerder de naam Grace 1 had, lijkt momenteel onderweg te zijn naar de stad Kalamáta in Griekenland. De Griekse autoriteiten zeggen geen verzoek te hebben ontvangen om het schip daar ook te laten aanleggen.

Schenden Europese sancties

De VS moesten eerder met lede ogen toezien hoe de autoriteiten in Gibraltar de supertanker lieten gaan, ondanks de uitspraak van een Amerikaanse rechtbank. Die had opdracht gegeven het schip in beslag te nemen.

Het schip was begin juli bij Gibraltar aan de ketting gelegd omdat het ruwe olie zou vervoeren naar Syrië en daarmee Europese sancties zou schenden. Iran beloofde later dat de lading niet naar Syrië zou worden gebracht.