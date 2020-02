Pompeo in Doha voor ondertekening akkoord met Afghaanse taliban jv

29 februari 2020

11u22

Bron: AFP/BELGA 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is aangekomen in Doha. Daar zal hij de ondertekening bijwonen van het akkoord tussen de Verenigde Staten en de Afghaanse taliban, na maanden van onderhandelingen met bemiddeling van Qatar.

De ondertekening vindt normaal plaats om 12.45 uur GMT (13.45 uur Belgische tijd). De onderhandelaar voor Washington, Zalmay Khalilzad, en de politieke leider van de taliban, Abdul Ghani Baradar, zullen dan het document ondertekenen. Het akkoord moet onder andere leiden tot een terugtrekking van de Amerikaanse troepen, na 18 jaar oorlog in Afghanistan.

Intussen is NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zaterdag in Afghanistan. Hij zal er onder meer president Mohammad Ashraf Ghani ontmoeten. De NAVO heeft een grote trainingsmissie in het land, Resolute Support. De missie telt ruim 16.000 manschappen. Onder hen is ook een honderdtal Belgen.