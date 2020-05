Pompeo: "Immense bewijzen" dat coronavirus uit lab in Wuhan kwam LH

03 mei 2020

17u02

Bron: Belga 132 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft gezegd dat er "immense bewijzen" zijn dat het nieuwe coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan, waar de pandemie is ontstaan.

"Er zijn immense bewijzen dat het vandaar is vertrokken", insisteerde het hoofd van de Amerikaanse diplomatie op zender ABC. Hij weigerde te zeggen of hij dacht dat Peking het virus bewust heeft laten vrijkomen.

"China is gekend voor zijn neiging om de wereld te besmetten en laboratoria te gebruiken die niet aan de normen voldoen", zei Pompeo. "Het is niet de eerste keer dat de wereld in gevaar is gekomen door een virus dat uit Chinese laboratoria kwam.”

Gebrek aan samenwerking

De minister zei een gebrek aan samenwerking vanwege Peking om de oorzaak van de pandemie uit te klaren te betreuren. "Ze blijven westerlingen en de beste artsen de toegang ontzeggen", aldus Mike Pompeo. "Wij moeten naar ginder kunnen gaan. Wij hebben nog altijd niet de stalen van het virus die wij nodig hebben.”

Donderdag heeft president Donald Trump het nieuwe coronavirus al in verband gebracht met het Instituut voor Virologie in Wuhan en met strafheffingen gedreigd.

