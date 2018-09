Pompeo haalt uit naar voorganger Kerry: "VS-beleid actief ondermijnen is letterlijk zonder precedent" mvdb

14 september 2018

23u29

Bron: ANP 0 De Amerikaanse minister Michael Pompeo (Buitenlandse Zaken) heeft hard uitgehaald naar John Kerry, de minister van Buitenlandse zaken onder president Barack Obama. Pompeo verwijt de Democraat het Iran-beleid van de huidige regering "actief te ondermijnen" door te overleggen met Iraanse functionarissen.

Kerry speelde een hoofdrol bij de totstandkoming van de nucleaire deal met Iran in 2015. De huidige president, Donald Trump, heeft die afspraken inmiddels in de prullenbak gegooid. Kerry heeft volgens Amerikaanse media geprobeerd de deal te redden.



Hij zei eerder op de radio sinds zijn vertrek als minister "drie of vier keer" een ontmoeting te hebben gehad met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken.

Pompeo noemde het optreden van de Democraat "ongehoord" en "meer dan ongepast". Hij klaagde dat Kerry de Iraniërs adviseert te wachten tot de regering Trump het veld heeft geruimd. "Dat een voormalige minister van Buitenlandse Zaken het beleid van de VS actief ondermijnt, is letterlijk zonder precedent", zei de bewindsman.