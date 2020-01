Pompeo gaat schaduwen Amerikaanse ambassadrice in Oekraïne onderzoeken KVE

17 januari 2020

19u11

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft gezegd dat hij het mogelijk illegaal schaduwen van de vroegere Amerikaanse ambassadrice Marie Yovanovitch in Oekraïne gaat onderzoeken. Dat meldt CNN.

De belofte van Pompeo komt er 48 uur nadat bewijzen van het mogelijke schaduwen opdoken en een dag nadat Oekraïne aankondigde een onderzoek op te starten voor "de schending van het brief- en telefoongeheim" en "inbreuk op de privésfeer" van Yovanovitch.

Pompeo zei dat het zijn plicht is een onderzoek in te stellen, wanneer er sprake zou kunnen zijn van een medewerker die risico liep. "Ik verwacht dat veel van de berichtgeving uiteindelijk onjuist zal blijken", klonk het wel. Yovanovitch was van 2016 tot het voorjaar van 2019 de Amerikaanse ambassadeur in Kiev, tot ze op vraag van Trump werd teruggestuurd.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden publiceerden eerder deze week documenten waaruit bleek dat Lev Parnas, een in Oekraïne geboren Amerikaan, Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani hielp bij zijn onderzoek naar presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon Hunter. Ze toonden ook aan dat Parnas betrokken was bij het controleren van Yovanovitchs doen en laten, voor Trump haar in mei de laan uitstuurde.

