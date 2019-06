Pompeo gaat in Saoedi-Arabië en Emiraten over Iran-crisis praten KVDS

23 juni 2019

23u01

Bron: Belga 0 Buitenland De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gaat de komende dagen naar Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten om er over de crisis met Iran te praten. Hij zal er passeren op weg naar India, waar hij dinsdag aan een bezoek begint.

"We gaan spreken over de manier om er zeker van te zijn dat we allemaal op dezelfde lijn zitten en over de manier om een wereldwijde coalitie op te richten inzake Iran”, verklaarde Pompeo kort voor zijn vertrek in Washington.

Spanningen

De spanningen tussen Washington en Teheran bereikten de voorbije week een hoogtepunt toen het nieuws bekend raakte dat Trump op het laatste nippertje een aanval op Iraanse installaties had afgeblazen. Die aanval had als wraak moeten dienen voor het neerhalen van een Amerikaanse drone door de Iraanse Revolutionaire Garde.





Vandaag zei Trump bereid te zijn te onderhandelen met Iran zonder voorwaarden. Dat aanbod werd door Pompeo herhaald. "We staan klaar om te onderhandelen zonder voorafgaande voorwaarden. Ze weten waar ze ons kunnen vinden", klonk het.