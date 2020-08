Pompeo gaat contract ondertekenen om militaire aanwezigheid VS in Polen te verhogen TTR

08 augustus 2020

16u18

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zal tijdens zijn bezoek aan Warschau een contract ondertekenen om duizend extra Amerikaanse militairen in Polen te ontplooien. Dat melden bronnen dicht bij de Poolse president volgens het staatspersagentschap PAP.

De ondertekening van het contract volgt op een verklaring die de VS en Polen vorig jaar ondertekenden.

In de overeenkomst voor een nauwere militaire samenwerking tussen beide landen is ook de verhuis opgenomen van een deel van het hoofdkwartier van het Amerikaanse "V Corps" van Kentucky naar Polen. Ongeveer 200 personeelsleden zullen de basis bemannen, op basis van een rotatiesysteem. Het commando zal instaan voor operationele planning, de bevelvoering over de Amerikaanse missie en het toezicht op de militairen in Europa. Ook zorgen zij voor de coördinatie met de Europese NAVO-partners.

In Polen zijn vandaag al 4.500 Amerikaanse militairen gevestigd. De verhuis van de Amerikaanse soldaten naar Polen komt er op hetzelfde moment dat de VS het aantal militairen in Duitsland met 11.900 zal verlagen, van 36.000 naar 24.000.

Pompeo trekt volgende week naar vier Centraal- en Oost-Europese landen, te beginnen in Tsjechië. De minister doet ook Slovenië, Oostenrijk en Polen aan. Op 15 augustus wordt hij in Warschau verwacht.