Pompeo: “China weigerde info over coronavirus te delen” SVM

25 maart 2020

20u21

Bron: Belga 10 Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft China zich bezondigd aan "een bewuste desinformatiecampagne" over het nieuwe coronavirus. De kwestie kwam vandaag ter sprake bij de G7, de zeven belangrijkste industrielanden ter wereld.

"De Chinese communistische partij vormt een belangrijke bedreiging voor onze gezondheid en onze levensstijl. Dat heeft de corona-epidemie nu wel aangetoond", stelde de Amerikaanse buitenlandminister op een persconferentie in Washington.

“Virus van Wuhan”

"China was het eerste land dat op de hoogte was van de risico's die dit virus voor de wereld betekende, maar ze hebben die informatie niet gedeeld", aldus Pompeo. Amerikaanse wetenschappers en experts die ter plaatse meer wilden te weten komen over het nieuwe virus werden volgens hem door de communistische partij de toegang ontzegd. Hoge partijverantwoordelijken zouden zelfs het "gekke gerucht" hebben verspreid dat de Verenigde Staten het virus in China hadden geïntroduceerd.

Pompeo sprak ook consequent over het "virus van Wuhan", de stad in China vanwaar het nieuwe coronavirus de wereld veroverde. President Donald Trump had het eerder ook al over het “Chinese virus". Al van bij de start van de uitbraak staat Washington erg wantrouwig tegenover de informatie die de Chinezen over het virus bekendmaken.

“Niet het moment om beschuldigingen te uiten”

Of de Amerikanen op termijn Peking verantwoordelijk zouden kunnen houden voor het verloop van de gezondheidscrisis en de economische schade? “Het is nu niet het moment om beschuldigingen te uiten, wel om een oplossing te zoeken voor dit wereldwijde probleem”, luidde het antwoord. "Wij willen met iedereen samenwerken om oplossingen te zoeken om zoveel mogelijk mensen in leven te houden en nadien onze economie weer op orde te krijgen. Ook met China dus. Na afloop van de pandemie is er tijd om te praten over wie welke verantwoordelijkheid draagt.”

De G7-meeting was een aanloop naar de G20, waar de VS en China met elkaar te maken zullen krijgen. Van een gezamenlijke aanpak om de pandemie te lijf te gaan, lijkt echter nog geen sprake.

Lees ook: De piek is nog niet bereikt, maar dat hoeft geen slecht nieuws te zijn: 6 vragen aan viroloog Steven Van Gucht (+)