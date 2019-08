Pompeo blijft optimistisch over gesprekken met Noord-Korea ondanks raketproeven KVDS

07 augustus 2019

20u53

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo blijft hoopvol over de gesprekken met Noord-Korea. De onderhandelingen op het niveau van werkgroepen kunnen de komende weken weer opstarten, zei hij woensdag in Washington. Pyongyang voerde de voorbije weken verscheidene testen met korteafstandsraketten uit.

Dinsdagochtend lanceerde Noord-Korea nog twee ballistische korteafstandsraketten vanuit de provincie Hwanghae-namdo. Volgens het Zuid-Koreaanse leger legden ze een afstand van zo'n 450 kilometer af, om uiteindelijk terecht te komen in de Japanse Zee. Het ging al om de vierde raketproef in minder dan twee weken tijd.

Waarschuwing

Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn de raketproeven een "waarschuwing" voor de Verenigde Staten en Zuid-Korea, die regelmatig gezamenlijke militaire oefeningen houden.





Pompeo benadrukte woensdag echter dat de Verenigde Staten vooral bezorgd zijn om testen met langeafstandsraketten en atoomproeven.





In juni ontmoetten Amerikaanse president Donald Trump en Kim elkaar nog in de gedemilitariseerde zone tussen beide Korea's. Een tweede bilaterale top tussen beide leiders in het Vietnamese Hanoi in februari leverde niets op.